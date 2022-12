Взривиха двама служители на руските спецслужби в "Дачия" в Мелитопол

Кадър Туитър

За експлозия на автомобил в южния украински град Мелитопол съобщиха кметът Иван Федоров и руските медии. Инцидентът е станал в петък, в центъра на окупирания от руснаците град, намиращ се в Запорожка област. Според първоначална информация на руските медии двама служители на Федералната служба за сигурност са се в колата или до нея. Те са сериозно ранени, предава беларуската опозиционна телевизия NEXTA, цитира Акуално.

На кадрите се вижда изгорялата отвърте и отвън кола: Според ТАСС автомобил "Рено Дъстър" се е взривил на входа на градския парк, по информация на председателя на движението "Заедно с Русия" Владимир Рогов.

Двама души са ранени, не се съобщава за загинали. Мелитопол, който е важен логистичен център за руснаците за снабдяване на Крим, са базирани окупационните власти на Запорожка област. Там действа активно украинско съпротивително движение.

„На единия му беше отнесен кракът след експлозията. От страната на втория разузнавач вратата се заклещи в колата и той изгоря жив.

По-късно руски източници казаха: „Диверсанти взривиха кола, в която се возеха двама служители на руските специални служби“.

Те добавиха: "И двамата са тежко ранени, единият е с откъснат крайник."

Иван Федоров, украинският кмет на Мелитопол в изгнание, потвърди експлозията в Telegram, но каза, че самоличността на жертвите все още се „изяснява“.

#Russian media reports that presumably two members of special services were blown up in #Melitopol. pic.twitter.com/pynvDePpw1