Взривиха областната администрация в Николаев

Ракета удари сградата на областната администрация в украинския град Николаев. В момента е обявена тревога. Все още няма информация за жертви и ранени. Очакват се още два удара. Руски самолети са засечени над Херсон, в посока Николаев, съобщава Нова.



Екипът на Нова телевизия беше евакуиран и в момента се намира в укритие до администрацията.



"Имаше удар по сградата областната администрация. Провежда се спасителна операция. Издирваме осем души под развалините. Няма потвърждение за жертви засега. 50 души са с различни наранявания, но са излезли сами от сградата. Двама са в болница", каза губернатор на Николаев Виталий Ким.

