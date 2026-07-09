Взривове отекнаха в Бахрейн след обявена въздушна тревога

Пиксабей

Поредица взривове отекнаха в бахрейнската столица Манама, след като властите обявиха въздушна тревога, съобщиха журналисти на Франс прес от мястото на събитието. Освен в Бахрейн по-рано бе обявена тревога и в Катар, а в Кувейт армията съобщи, че отблъсква въздушна атака.

Засега няма данни за жертви и разрушения в трите арабски страни от Залива, пише БТА.

Вчера Иран атакува тези държави в отговор на американски удари.

Кувейтското Министерство на отбраната съобщи, че противовъздушната отбрана на емирството в момента облъсква комбинирана атака с дронове и ракети.

"Генералният щаб на кувейтската армия ви уведомява, че всякакви взривове, които чуете, се дължат на работата на противовъздушната отбрана, която прехваща вражеските атаки", посочиха кувейтските военни в Екс, без да посочат източника на нападението.

Трите арабски монархии от региона на Залива Бахрейн, Катар и Кувейт приемат на своя територия американски военни бази.

Късно снощи иранската медия "Нурнюз" съобщи, като се позова на източник от елитния Корпус на гвардейците на Ислямската република, че всеки момент предстои "масирана" иранска атака срещу военни цели на САЩ в региона заради поредната вълна американски удари по Иран.

Редактор "Екип на Петел",

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