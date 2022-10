Кадър Олга Клименко

Взривове разтресоха Киев тази сутрин след месеци на относително спокойствие в украинската столица, предадоха световните агенции. Експлозиите изглежда са резултат от ракетни удари от страна на Русия.

Новината бе потвърдена от нашия кореспондент доц. Даниел Бенатов. Има запалени автомобили, засега няма данни за жертви, предаде България он ер.

Над сгради в центъра на града се вижда да се издига черен пушек. Уцелена е болница в града, уцелен е и Паметникът на независимостта.

#Kyiv city mayor Klichko reports explosion in Shevchenkivsky district of Kyiv, gives no additional details. Telegram channel post mostly blurred videos of explosion site. Wisely so. #Ukraine #war #RussoanWarCrimes pic.twitter.com/vfzgmyoiw9