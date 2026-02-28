Взривове се чуват в Дубай

Кадър Фб

Емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани и фактическият лидер на Саудитска Арабия престолонаследникът Мохамед бин Салман призоваха за прекратяване на ескалацията и връщане към диалога, след като ирански ракети бяха насочени към държави от Персийския залив, предаде Бг он ер.

"По време на телефонен разговор двете страни подчертаха необходимостта от незабавно спиране на всякакви ескалационни действия и връщане на масата за диалог с цел запазване на регионалната сигурност и предотвратяване на по-широка конфронтация“, се казва в изявление на канцеларията на катарския емир.

Междувременно Иран нанесе удари на различни места в Персийския залив в отговор на атаките на САЩ и Израел.

Нова вълна от експлозии разтърси Дубай, най-населения град в Обединени арабски емирства. По-рано през деня в града вече отекнаха взривове.

Посолството на САЩ в Бахрейн съобщи, че ще бъде затворено в неделя, след като ирански ракети бяха насочени към Манама на фона на широкомащабните ответни удари на Техеран в Персийския залив след атаките на САЩ и Израел.

"В светлината на продължаващите ракетни удари срещу Бахрейн на 28 февруари, посолството на САЩ в Бахрейн ще бъде затворено в неделя, 1 март 2026 г.", се казва в съобщение на дипломатическата мисия, публикувано в X.

"Отменихме всички редовни и спешни консулски часове за неделя, 1 март 2026 г. Ще уведомим, когато посолството възобнови нормалната си работа", се допълва в изявлението.

