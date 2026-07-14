WSJ: Китай иска Русия да субсидира "Силата на Сибир 2" и цени 8 пъти по-ниски от тези за останалите клиенти на "Газпром"

Кадър Кремъл

Преговорите с Китай за новия газопровод „Силата на Сибир-2“, продължаващи повече от десетилетие, изглежда са стигнали до окончателна задънена улица. Кремъл разчиташе на този проект, за да компенсира загубата на европейския газов пазар.

По време на последното посещение на Владимир Путин в Пекин, когато руският президент се е надявал да финализира споразумението със Си Цзинпин, китайските власти са поискали от руската делегация да не повдига повече въпроса, докато условията не се променят. Това съобщи "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на източници, запознати с хода на преговорите, цитира Новини.бг.

Според събеседниците на изданието, Китай настоява за радикално намаляване на цената на газа. Пекин е готов да подпише договор за доставка само ако цената е близка до вътрешните цени в Русия, които са около 50 долара за хиляда кубически метра.

Дори и в момента Китай купува газ от „Газпром“ със значителни отстъпки спрямо световните цени. През тази година страната плаща 258,8 долара за хиляда кубически метра, което е с 39% по-малко от цената за другите клиенти на руската компания извън близката чужбина (420,2 долара). Според прогнозите на руското Министерство на икономическото развитие, през следващата година цената за Китай ще спадне до 223,9 долара, а отстъпката ще бъде 34%.

Източниците на вестника заявиха, че руската делегация, придружавала Путин в Пекин през май, е „ударила на камък“. Китай на практика изисква Москва да субсидира „Силата на Сибир-2“, като иска цена, която е пет пъти по-ниска от настоящата и осем пъти по-ниска от тази за останалите клиенти на „Газпром“.

През септември 2025 г., след друго пътуване до Китай, Путин и ръководителят на „Газпром“ Алексей Милер обявиха подписването на „правно обвързващ меморандум“. Той трябваше да даде старт на дългоочакваното строителство на тръбопровода, предназначен да пренася газ от западносибирските находища към Китай. Преди войната в Украйна този газ се купуваше от Европа, но оттогава доставките към някогашния ключов пазар на „Газпром“ са спаднали до нива, невиждани от началото на 70-те години на миналия век.

Въпреки това, изявленията на Путин така и не получиха потвърждение от китайска страна. След майското му посещение, нито „Силата на Сибир-2“, нито темата за газа не бяха споменати в нито един от 42-та подписани двустранни документа.

Йорг Вутке, партньор в консултантската компания DGA Group във Вашингтон, смята, че е напълно възможно Китай никога да не подпише договор с „Газпром“. Според него в света има достатъчно газ, а потреблението на вносен газ в Китай се очаква да достигне своя връх в средата на 30-те години. „Защо да се обвързват с тръбопровод, чието изграждане ще отнеме 6 години, и да увеличават зависимостта си от Русия, когато могат да получат газ от всяка друга страна?“, обясни Вутке.

Александър Габуев, директор на амириканския център за руски и евразийски изслезвания "Карнеги", предполага, че Си Цзинпин ще предпочете да „маринова“ Путин, докато той не се съгласи на всякакви условия. „Да изчака, докато икономическата ситуация в Русия се влоши още повече, докато Русия реално не падне на колене, за да подпише условия, които са изгодни за Китай“, така Габуев описва китайския подход към преговорите.

Редактор "Екип на Петел",

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