Wall Street Journal: След четвърт век САЩ отново са единствената глобална суперсила, идеята за "китайският век" рухна

Случи се след Втората световна война и отново след Студената война – случва се и сега. Американският президент Доналд Тръмп тласна страната към нов момент на глобална доминация, когато една-единствена суперсила контролира световния ред, пише историкът Артър Херман в коментар за Wall Street Journal, цитира Инвестор.бг.

Ударът срещу ядрените обекти на Иран, прекратяването на огъня в Газа и залавянето на венецуелския диктатор Николас Мадуро, взети заедно, показват, че САЩ контролират темпа и посоката на световните събития. Които могат да доведат до смяна на режима в Иран.

Отдавна е признато, че САЩ са суперсила, суверенна държава, способна да упражнява своето влияние и сила в световен мащаб. Но сега те са сами сред настоящите велики сили, като Китай е изместен на далечното второ място.

Статутът на суперсила зависи както от икономическата, така и от военната мощ. Икономиката на САЩ се готви за силна 2026 г., като прогнозите за растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) варират между 2% и над 5%. Освен това, от изкуствения интелект до квантовите изчисления и космоса, САЩ си връщат водещата позиция при високите технологии, след като през последните две десетилетия отстъпиха пред Китай. САЩ също така предприемат важни стъпки за преодоляване на разликата с Китай в производството на редкоземни елементи, което ще лиши Пекин от един от основните му лостове за глобално икономическо влияние.

В същото време икономическият потенциал на САЩ включва вътрешното производство на петрол, което достига почти 14 млн. барела на ден. Макар че понижава цените на енергията в световен мащаб, това производство застрашава световния икономически растеж и подкопава надеждите на Русия за дългосрочна регионална хегемония. Като включва в действие износа на петрол от Венецуела, който Китай получава с отстъпка, администрацията на Тръмп ще държи кама, насочена към енергийното сърце на Китай.

Друг важен аспект на това възродено господство е ролята на митата. Тръмп ги използва, за да възстанови справедливата търговия и да осигури повече приходи в американската хазна. Но той ги използва и за контрол на посоката и определянето на детайлите на световната търговия, като се възползва от икономическото предимство на САЩ като най-голям потребител в света. Неговата политика по отношение на енергията, данъчните облекчения и дерегулацията ще засили това предимство от страна на предлагането, като същевременно ще даде тласък на производствения бум.

Последният път, когато САЩ се радваха на върховенство като единствена суперсила, е преди четвърт век, десетилетие след падането на Берлинската стена и разпадането на Съветския съюз. Но Вашингтон позволи тази възможност да се изплъзне със западането на индустриалната база на САЩ, а Китай запълни вакуума, оставен от Съветския съюз.

Прекалено самоуверен Вашингтон разшири правителството, разчитайки на мира, докато търгува с военната си мощ и отбранителната си индустриална база. След това, след сътресенията от 11 септември, статутът на единствена суперсила на страната беше допълнително подкопан от военните ангажименти в Афганистан и Ирак. Китай изяви претенцията да се превърне в следващата голяма икономическа и военна сила, а Русия намери нова цел в опитите си да възстанови Съветската империя.

Китай имаше шанс да спечели статут на суперсила, но се размина с това. Икономическите проблеми, неспособността му да защити съюзници като Иран и Венецуела и нарастващата безизходица при инициативата „Един пояс, един път“ слагат край на идеята, че след 2100 г. предстои „китайският век“.

