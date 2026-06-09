Wizz Air пуска полети от Варна до Будапеща

Кадър Wizz Air

Wizz Air, най-голямата авиокомпания по пазарен дял в България, отбеляза старта на три нови директни маршрута от България. На 7 юни авиокомпанията стартира директните полети от София до Корфу (Гърция) и от Бургас до Будапеща (Унгария), а ден по-късно беше поставено началото и на директната връзка от Варна до унгарската столица. Новите маршрути са част от мащабното лятно разписание на авиокомпанията в България, което включва 70 маршрута до 20 държави. Билетите до всички дестинации могат да бъдат закупени на wizzair.com и в мобилното приложение на авиокомпанията на цени от 29,99 евро*.



Корфу, част от Йонийските острови, и една от най-популярните островни дестинации в Гърция. Известен със своите кристално чисти тюркоазени води, живописни плажове и впечатляваща венецианска архитектура, островът съчетава богато културно наследство, средиземноморска атмосфера и разнообразни възможности за почивка. Истинският чар на Корфу се крие в контрастите му – от спиращите дъха гледки и изумрудени заливи на Палеокастрица, до величествената история на Ахилион – изящния дворец на императрица Сиси. Романтичният Стар град пък, включен в списъка на ЮНЕСКО, приканва към разходки сред тесни калдъръмени улички и елегантни сгради във венециански стил. Именно в сърцето на Стария град се крие и прочутата църква „Свети Спиридон“, носеща името на закрилника на острова и известна като църквата на желанията.



Будапеща, наричана още „Перлата на Дунава“, е една от най-красивите европейски столици. Градът впечатлява със своята архитектура, исторически забележителности и богата културна сцена. Сред символите на унгарската столица се нареждат Парламента, чийто величествен силует се оглежда в коритото на Дунав, и приказните кули на Рибарския бастион, от които се разкрива красивата панорама към Буда и Пеща. В непосредствена близост до Парламента, на самия бряг на реката, се намира и един от най-въздействащите монументи в Европа – „Обувките на Дунава“, който напомня за бурната история на града.



„Щастливи сме официално да дадем началото на тези три нови летни маршрута от София, Варна и Бургас. Стартирането на полетите до Корфу и Будапеща отразява нашия дългосрочен ангажимент към българския пазар да предлагаме все по-вълнуващи, достъпни и разнообразни възможности за пътуване. Благодарение на стабилното ни оперативно планиране и стратегията ни за хеджиране на необходимото количество авиационно гориво, нашите български пътници могат да резервират своите летни ваканции спокойно. С настъпването на натоварените летни месеци, Wizz Air остава изцяло фокусирана върху надеждността на полетите и отличното клиентско преживяване на борда. Очакваме с нетърпение да посрещнем българските пътници на борда и по новите ни маршрути и да летим заедно към незабравими летни преживявания. Let’s WIZZ, България!“, коментира Салваторе Габриеле Империале, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Wizz Air.



От началото на операциите си у нас до днес Wizz Air е превозила повече от 34 млн. пътници от и до България, от които над 25 млн. пътници от София, близо 6 млн. пътници от Варна и почти 3 млн. пътници от Бургас. Като част от разширяването на дейността си в България през лятото на 2026 г. Wizz Air добавя осми самолет в своята база в София и трети самолет в базата си във Варна. През тази година превозвачът ще предложи и над 3,4 млн. места от София, увеличение от 43,4% спрямо 2025 г., 1,2 млн. места от Варна, увеличение от 58 % спрямо предходната година, както и 266 хил. места от Бургас, с 33 % повече на годишна база. Авиокомпанията продължава да разраства мрежата си от България и да предоставя все повече достъпни възможности за пътуване до дестинации в Европа и отвъд.



На прага на активния летен сезон Wizz Air е хеджирала 70% от необходимите количества авиационно гориво, затвърждавайки ангажимента си към оперативната надеждност в динамичната среда на авиационния сектор. В изпълнение на своя трансформационен план Customer First Compass, който поставя клиентите на първо място, авиокомпанията остава изцяло фокусирана към пътниците си и безпроблемното и сигурно изпълнение на техните летни пътувания.

ЦЕНИ ОТ:

Бургас – Будапеща

Вторник, сряда, четвъртък, събота и неделя

39,99 евро

София – Корфу

Вторник и неделя

29,99 евро

Варна – Будапеща

Понеделник, вторник, сряда, петък и неделя

29,99 евро





*Еднопосочна цена с включена административна такса и малък салонен багаж (максимални размери: 40x30x20 см). Багаж на колелца и всеки друг вид чекиран багаж подлежат на допълнителни такси. Цените важат за резервации, направени на wizzair.com и през мобилното приложение на Wizz Air. Броят на местата на посочените цени е ограничен.

Редактор "Екип на Петел",

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