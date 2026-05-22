Wizz Air пуска полети от Варна до Варшава

Най-голямата авиокомпания по пазарен дял в България - Wizz Air, стартира нов маршрут от Варна до Варшава (Модлин). Първият самолетен полет по новата линия бе на 21 май, а маршрутът ще се обслужва през предстоящия летен сезон три пъти седмично – във вторник, четвъртък и събота. Билетите вече са в продажба и могат да бъдат закупени на wizzair.com и в мобилното приложение на авиокомпанията на цени от 29.99 евро.

Новият маршрут предоставя удобна и достъпна възможност за пътуване между морската столица на България и една от най-динамичните европейски столици. Варшава е градът, който „възкръсва“ след края на Втората световна война и именно затова често е наричан градът „Феникс“. Днес столицата на Полша впечатлява посетителите със своя възстановен Стар град, включен в списъка на ЮНЕСКО, емблематичния Дворец на културата и науката, Кралския замък и парка Лаженки – зеленото сърце на града. Варшава е известна и с впечатляващата си смесица от архитектурни стилове – от готически и барок стил до модерни сгради от стъкло и стомана. Музеите и културните пространства в града разказват историята на Полша – от музикалното наследство на Шопен до драматичните събития от Втората световна война.

„С радост обявяваме старта на новия маршрут от Варна до Варшава. Директните полети от морската столица на България до летище Модлин подчертават ангажимента ни към разширяване на мрежата на Wizz Air в страната и усилията ни, част от трансформационния план Customer First Compass. Тази връзка предлага на българските пътници от Северното Черноморие удобен и достъпен начин да се докоснат до сърцето на Европа, а на полските туристи – директна връзка за тяхната лятна ваканция. Новият маршрут улеснява както ваканционните, така и бизнес пътуванията, подобрявайки свързаността между ключови дестинации в Централна и Източна Европа. Let’s WIZZ, Варна!“, коментира Салваторе Габриеле Империале, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Wizz Air.

Предстоящият летен сезон на 2026 г. бележи и значително разширяване на присъствието на Wizz Air в България. Авиокомпанията добавя трети самолет Airbus A321neo към базата си във Варна и осми самолет в София, както и стартира 10 нови маршрута от двете летища. Сред новите дестинации от Варна са Барселона (Испания), Атина (Гърция), Париж Бове (Франция), Дебрецен (Унгария) и Гданск (Полша), а от София – Будапеща (Унгария), Палермо (Италия), Родос (Гърция), Хургада и Шарм ел Шейх (Египет).

С разширяването на операциите си Wizz Air увеличава капацитета си на Летище Варна и Летище София, като през летния сезон на 2026 г. ще предложи общо 5 млн. места за пътуване от България и ще подкрепи създаването на 80 директни и 700 индиректни работни места в секторите на авиацията и туризма у нас.

Wizz Air оперира в България от 2005 г. и продължава устойчиво да разширява дейността си в страната. Към момента авиокомпанията предлага 23 директни маршрута от Варна до 13 държави и 37 маршрута от София до 19 държави. От старта на операциите си Wizz Air е превозила над 34 милиона пътници в България.

Еднопосочна цена с включена административна такса и малък салонен багаж (максимални размери: 40x30x20 cм). Багаж на колелца и всеки друг вид чекиран багаж подлежат на допълнителни такси. Цената важи само за резервации, направени на wizzair.com и през мобилното приложение на WIZZ. Броят на местата на посочените цени е ограничен.

