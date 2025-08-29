XXI Републикански турнир по конен спорт ще се проведе утре в Екопарк Варна

снимка: Община Варна

На 30 август /събота/, от 15.00 ч., в Университетската ботаническа градина – Екопарк Варна ще се проведе XXI-то издание на Републиканския турнир по конен спорт за купите на СУ „Св. Климент Охридски“.

Събитието се организира съвместно от Спортен клуб по конен спорт „Варна“ и Дирекция „Спорт“ към Община Варна и с любезното съдействие на на ПФК „Черно море“, съобщиха от общинската администрация.

Тази година участниците в атрактивната надпревара ще премерят сили в шест конкурсни изпитания по прескачане на препятствия. Това са X паркур до 60 см, най-новата дисциплина - „Паркур за дами с височина на препятствията до 100 см „Lady’s Cup”, „Паркур по хронометър до 105 см – отворен“, „Паркур две фази до 110 см“, „Паркур с нарастваща трудност до 130 см с жокер“ и гвоздеят на програмата – „Надскачане на троен бариер“.

За най-малките също ще има няколко изненади:

• От 14:00 до 18:00 ч - Тематична работилница по боядисване на подкови – цена 20.00 лв / 10.23 евро с включени материали

• От 14:00 до 18:30 ч - Езда на манеж, с инструктор- 10 минути - 12,00 лв. / 6,14 €

Място: Университетска Ботаническа Градина – Екопарк Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ – вход от централния вход на градината до спирка „Ботаническа градина“

Билети на касата на Екопарк Варна в деня на турнира:

• Вход за възрастни - 6,00 лв. / 3,07 €

• Вход за ученици, студенти и пенсионери (при представяне на удостоверителен документ) – 3,00 лв. / 1,53 €

• Вход за деца до 4 г. /със семеен придружител/ – безплатно

• Вход за деца от 4 до 7 г. /със семеен придружител/ - 3,00 лв. / 1,53 € /дете

• Лек автомобил - 6,00 лв. / 3,07 € /календарен ден

• Микробус, автобус - 9,00 лв. / 4,60 € /календарен ден

За повече информация: 0879 140 533

