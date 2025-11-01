Ябълка на Хелоуин вкара 55-годишен мъж в спешното

Пиксабей

Д-р Стефан Митев публикува интересен и важен пост в социалната мрежа.

Ето какво разказа той:

Опасностите на Хелоуин...

55-годишен мъж отива в спешно отделение поради коремна болка, засилваща се след ядене и започнала преди 3 седмици. Скорошна гастроскопия е установила единствено рефлуксна болест. Рентгеновата снимка в спешното отделение неочаквано открива тънък метален предмет в стомаха. Нова гастроскопия потвърждава, че стената на стомаха е пробита от игла за шиене с дължина 6 cm. Иглата е успешно извадена чрез ендоскопска щипка. Пациентът не знае как иглата може да е попаднала в стомаха. Единственото обяснение, което дава е, че може да е била нарочно поставена в карамелизирана ябълка, която е ял на Хелоуин.

През 1967 г. в САЩ са докладвани няколко случая на наранявания след поставяне на бръснарски ножчета в карамелизирани ябълки на Хелоуин. Страхът е бил толкова голям, че в Ню Джърси са приели закон, наказващ със затвор всеки, хванат да поставя опасни предмети в ябълки.

Източник: Needle Ingestion via Halloween Caramel Apples Bajwa, Hammad Ahmed Mayo Clinic Proceedings, Volume 78, Issue 10, 1311 - 1312

P.S. Да, публикувах същата история точно преди една година. Имах тежка седмица и имам нужда от почивка и четене. Вижте на какво ще се отдам отдолу в коментар.

