Яхна здравеняк

Кадър Фб

Алекс Сърчаджиева публикува в социалните мрежи снимка, на която позира по бански, седнала на раменете на тъмнокож и добре сложен мъж насред морето. Усмивката ѝ е широка, а кадърът – зареден с безгрижно лятно настроение.

Фотосът бързо обиколи интернет пространството, а феновете ѝ заляха коментарите с предположения. Едни смятат, че мъжът до нея е новата ѝ половинка, други – че е просто близък приятел, предаде Блиц.



Самата Алекс все още не е дала разяснения, но погледът и усмивката ѝ издават, че е в приповдигнато настроение.

Припомняме, че актрисата преживя тежък личен период след внезапната смърт на партньора ѝ Иван Ласкин през 2019 г., с когото делеше живота си повече от 15 години и има дъщеря – София.

След трагедията тя не криеше, че е изпаднала в дълбока депресия, но намери сили да продължи – активно играе в театъра, участва в телевизионни проекти и през 2022 г. представи автобиографичния си спектакъл "На живо".

В последните си интервюта Сърчаджиева призна, че няма мъж до себе си, но е готова за нова любов. Последният ѝ кадър от морето обаче отново разпали слуховете, че в живота ѝ може би вече има специален човек.

