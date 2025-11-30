Якова сигнализира ДАНС за съмнение за пране на пари при даренията за гаранцията на Коцев

Кадър Фб

Сигнал с искане за мащабна институционална проверка бе подаден от бившата общинска служителка Биляна Якова във връзка със събирането на над 300 000 лева дарения за паричната гаранция на кмета на Варна Благомир Коцев, пише Морето.нет.



В сигнала, адресиран до прокуратурата, НАП, ДАНС, КПК, съдебния инспекторат, КФН и Агенцията по вписванията, Якова твърди, че кампанията за набиране на средства чрез платформата Platformata.bg / BCause и фондация „Манол Пейков и приятели“ противоречи както на уставните цели на организациите, така и на закона за юридическите лица с нестопанска цел.



По данни, цитирани в сигнала, фондацията и платформата са събрали общо над 300 000 лв., от които 200 000 лв. вече са преведени към Окръжен съд – Варна за освобождаването на Коцев. Посочено е, че голяма част от даренията са анонимни, включително на значителни суми, което според подателката поражда риск от пране на пари.



Якова поставя въпроси към институциите относно:



• законосъобразността на използването на дарителски средства за гаранция на обвиняем;



• съответствието с уставите на НПО;



• одобряването на бенефициента;



• проверката на произхода на средствата;



• основанията съдът да приеме дарения, събрани чрез благотворителни организации.



Тя настоява за пълна проверка на кампаниите, фондациите и произхода на даренията, както и за изясняване дали има нарушения, злоупотреби или заобикаляне на законови разпоредби.



„Подаването на сигнал не е престъпление. Престъпление е използването на дарителски платформи за цели, които законът не допуска“, заявява Якова и подчертава, че въпросът е за прозрачност и защита на обществения интерес, а не за политически позиции.

