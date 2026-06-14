Яли трева и пили вода от блата: Заловените край Бургас мигранти пребивавали 10 дни в гората

Стопкадър Нова Тв

Гранична полиция на входа на Бургас. Чужденците са открити крайно изтощени, след като дни наред са оцелявали в гората, хранейки се с трева и пиейки вода от блата. Четирима от тях бяха откарани по спешност в болница, съобщи Нова Тв.

Групата е превозвана в жълт микробус със софийска регистрация. Превозното средство е спряно за проверка малко преди 22:00 ч. на контролно-пропускателния пункт край квартал „Крайморие”. Ограничението на скоростта в този участък е 30 км/ч, което позволява на граничните полицаи да осъществяват строг визуален и физически контрол. Пунктът е изграден през 2022 г. след трагичния инцидент, при който загинаха двама бургаски полицаи при опит да спрат автобус с мигранти. Предполага се, че водачът на микробуса също е бил вътре заедно с групата.

Чужденците, които са се самоопределили като афганистанци, са били в изключително лошо физическо състояние. Пред разследващите те са разказали, че са престояли в гората между 8 и 10 дни, докато чакат трафиканта да ги вземе. През последните три дни не са имали абсолютно никаква храна. Наложило се е да ядат плодове и дори трева, за да оцелеят. Заради жаждата са пили мръсна вода от блата и реки.

Заради тежкото изтощение четирима младежи бяха настанени в шоковата зала на УМБАЛ-Бургас.

„Четирима души докараха при нас. Състоянието им е абсолютно стабилно, няма от какво да се притесняваме. От 3 дни не са яли. В момента им слагаме системи заради обезводняването, даже им дадохме малко храна. Като правихме изследванията, пак обяснявам, че състоянието им е стабилно, въпреки че преди няколко дни са пили мръсна вода от блата”, обясни дежурният лекар д-р Мурат Чобан.

Той допълни, че най-малкият пациент е на 16 години, а останалите са между 22 и 25 години. Тъй като младежите говорят арабски език, се е наложило медиците да повикат преводач.

Останалите задържани мигранти са били транспортирани още в събота вечерта към центъра за временно настаняване на бежанци, който се намира на няколко километра от пункта.

Редактор "Екип на Петел",

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