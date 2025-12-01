Ямал: Меси е най-добрият!

Кадър Youtube

В едно откровено 60-минутно интервю за CBS, звездата на Барселона Ламин Ямал говори за редица теми като сравненията с Лионел Меси, напрежението от професионалния спорт на 18 години и решението си да избере националния отбор на Испания пред Мароко.

Името на Ламин Ямал многократно е свързвано с това на гениалния аржентинец, но големият талант на каталунците подчерта желанието си да създаде свое собствено уникално наследство, допълва Спортал.

„Той е най-добрият в историята. И двамата знаем, че аз не искам да бъда Меси, а Меси знае, че аз не искам да бъда той. Искам да следвам собствения си път и това е всичко“, заяви той категорично. И добави: "„Като дете изучавах подаванията на Лео Меси. Други играчи правеха добри пасове, но подаванията на Меси бяха почти голове. Винаги съм смятал, че подаването е по-интересно от дрибъла. Пасовете са някак си по-умни".

Ямал говори и за дълбоката си любов към футбола, описвайки го като „първата си любов“ и спорт, който изравнява всички. „Независимо дали идваш от богато или бедно семейство, на терена си равен. Можеш да създадеш много емоции, които зависят само от наличието на топка“, отбеляза той.

Той добави, че целта му не е да чупи рекорди, а да се наслаждава на играта и да бъде вдъхновение за младите. „Аз съм спортист, който иска да се забавлява и се надявам децата да искат да бъдат като мен“, каза той.

Що се отнася до напрежението, което изпитва, 18-годишният суперталант беше категоричен: „Никога не съм чувствал никакво напрежение и не мисля, че някога ще го почувствам. Родителите ми са изпитвали истинско напрежение като млади родители, отглеждащи дете. Чувствам, че не мога да изпитвам напрежение, когато играя футбол. Просто се опитвам да му се наслаждавам".

Ямал обаче осъзнава, че носи и немалка отговорност заради известността си: "Някои хора ми казаха, че са започнали да гледат футбол отново заради мен. Майка ми сега гледа всички мачове. Хората бяха спрели да носят футболни екипи на училище, сега тази тенденция се завръща. Дори туристите тук в Барселона си купуват екипа на Барса с номер 10 отзад. Това ме накара да осъзная някои неща".

Относно избора си да играе за Испания, въпреки че имаше възможност да представлява Мароко, той обясни: „Дълбоко в себе си мислех да играя с Мароко, особено след техния път до полуфиналите на Световното първенство. Но в момента на истината никога не съм се съмнявал. С цялата любов и уважение, които изпитвам към Мароко, винаги съм искал да играя на Европейско първенство и в Европа. Вярвам, че европейският футбол се гледа повече и е по-близо до международното високо ниво.

