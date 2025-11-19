Ямал отново тренира

Кадър Youtube

Наставникът на Барселона Ханзи Флик получи отлични новини, след като Ламин Ямал се завърна към пълноценни тренировки с основната група на тима, съобщава вестник “Спорт”.

До вчера крилото се подготвяше индивидуално във фитнеса, но днес се присъедини към своите съотборници и се очаква да бъде на линия за предстоящия сблъсък с Атлетик Билбао, който ще маркира и дългоочакваното завръщане на тима на клубното съоръжение “Камп Ноу”, припомня Спортал.

Ямал претърпя инвазивна радиочестотна медицинска процедура точно преди паузата за националните отбор, след която получи препоръки да почива между седмица и десет дни. Интервенцията трябваше да спомогне за облекчаване на проблемите в пубиса (срамната кост), които го измъчват от около два месеца. Именно това бе и причината крилото да пропусне двубоите на Испания, което пък доведе до нова размяна на реплики между шефовете на каталунците и местната федерация. Част от заниманието с основната група проведоха още Рафиня и Марк Касадо, които продължават да се възстановяват от физически проблеми, но и двамата все още не са напълно здрави, за да успеят да изкарат цяла тренировка.

Извън състава пък остава Педри, който продължава да се възстановява от проблемите в коляното, които доведоха до нова хирургична интервенция.

