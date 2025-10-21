Ямал подобри нов рекорд в Шампионската лига

кадър: Макс спорт

Още една вечер, още един рекорд за Ламин Ямал. Младият талант на Барселона продължава да пренаписва историята, превръщайки се в най-младия футболист, достигнал 25 мача в Шампионската лига - само на 18 години и 100 дни.

Историческото постижение беше записано по време на домакинството на Барса срещу Олимпиакос на „Луис Компанис“ в мача от третия кръг на груповата фаза на Шампионската лига за сезон 2025/26. Старши треньорът Ханзи Флик включи Ямал в стартовия състав, с което за пореден път демонстрира огромното си доверие в тийнейджъра, предава Спортал.

Ямал подобри предишния рекорд, който принадлежеше на Уорън Заир-Емери от Пари Сен Жермен. Французинът достигна кота от 25 мача на възраст 19 години и 32 дни. След него се нарежда Сеск Фабрегас - на 19 години и 292 дни.

Пътят на Ямал в Шампионската лига до момента е впечатляващ. Тези цифри са изключителни за играч, който направи своя европейски дебют едва на 16-годишна възраст и вече се утвърди като една от най-обещаващите млади звезди в турнира.

