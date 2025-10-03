Ямал пропуска мача с България

снимка: Булфото

Крилото на Барселона Ламин Ямал продължава да изпитва сериозни проблеми с травмата си в срамната кост и ще отсъства в следващите 2-3 седмици, обявиха официално от клуба. Фланговият футболист се появи в игра срещу Реал Сосиедад и ПСЖ, след като не бе в състава на Ханзи Флик около три седмици седмици. Младокът получи контузията по време на предишния лагер на националния отбор на Испания, предаде Спортал.

Това означава, че Ямал няма да бъде и част от състава на Испания, който ще срещне България в световна квалификация следващия вторник във Валядолид. Надеждите на треньорското ръководство на каталунците са, че крилото ще може да се възстанови за двубоя с Жирона, който е на 18 октомври. Ламин Ямал има 2 гола и 4 асистенции от началото на сезона в 5 двубоя. Това е втора травма за играча от началото на кампанията. Той отсъства в продължение на 20 дни през септември, когато страдаше от проблеми в адукторите.

