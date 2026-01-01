Ямал пропусна тренировка на Барса заради неразположение

Кадър Youtube

Крилото на Барселона Ламин Ямал не взе участие в днешната тренировка на отбора поради неразположение.

Младият талант пропусна първото занимание на каталунците за 2026 година заради общо физическо неразположение. Въпреки това, се очаква той да бъде на линия за предстоящото дерби с Еспаньол в Ла Лига, което ще се състои на 3 януари,предава Спортал.

През настоящия сезон 18-годишният футболист демонстрира отлична форма, като е отбелязал 7 гола и е направил 7 асистенции в 14 мача от испанския шампионат.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!