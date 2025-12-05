кадър: Спортал

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал спечели наградата за Играч на месеца в Ла Лига за ноември.

Крилото на каталунците събра най-голям фенски вот и така се пребори за приза в конкуренцията на Килиан Мбапе (Реал Мадрид), Антоан Гризман (Атлетико Мадрид), Микел Оярсабал (Реал Сосиедад) и Жерард Морено (Виляреал). През миналия месец Ямал се разписа по веднъж при победите над Елче с 3:1 и над Селта с 4:2, при успеха с 4:0 над Атлетик Билбао той се отчете с две асистенции, а когато Барселона спечели с 3:1 над Алавес, испанският национал допринесе с едно попадение и един голов пас, предава Спортал.

Така със своите три гола и три асистенции в четири мача през ноември 18-годишният талант си заслужи месечната награда в Ла Лига.

