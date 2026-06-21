Ямал за дебютния си гол на Световното първенство: Това е сбъдната мечта
Кадър БНТ
Испанското крило Ламин Ямал не скри радостта си от първия си гол на Световното първенство по футбол.
18-годишният футболист откри резултата за победата с 4:0 срещу Саудитска Арабия във втория кръг на груповата фаза на Мондиал 2026. Ямал бе заменен на почивката с цел да бъде съхранен е предпазен след лечение на контузия, посочва БТА.
„Това беше планът: да изиграя едно полувреме, да си почина, но най-важното - да помогна на отбора. Всичко се получи точно както искахме: преднина от три гола ми позволи да си почина - перфектно. Винаги съм мечтал да бъда на Световното първенство и да вкарам гол в първия си мач, това е сбъдната мечта. Гледах последния турнир от класната стая в училището си, а сега вкарвам гол тук, с майка ми и семейството ми на трибуните. Това е сбъдната мечта“, цитира пресслужбата на ФИФА думите на Ямал.
Ямал стана осмият най-млад голмайстор в историята на Световните първенства. Рекордът се държи от 68 години на бразилеца Пеле, който вкара на 17 години на Световното първенство през 1958 г.
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