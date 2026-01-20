Яна Донева: Мъжът на снимката вдигна баща ми на крака, а сега сме заедно и имаме дете

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Трендът на социалната мрежа „Фейсбук” да сравнява снимки от сега и отпреди 10 години, стана повод водещата на „Преди обед” по bTV Яна Донева да разкаже драматична, но и романтична лична история. Показвайки снимки от 2016-а, тя разказа, че тогава е била самотна майка с дъщеря, която днес е студентка.

Една от снимките беше на прегърната двойка като силует на фона на морето.

„Годината тогава не започна добре, защото баща ми получи инсулт. Мъжът на снимката е физиотерапевта, който вдигна на крака. Това е вторият ми мъж, с който на другата година вече имахме дете”, разказа Донева.

Тя допълни, че любовта пламнала между тях покрай терапията на баща ѝ и продължава все така и до днес, 10 години по-късно.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!