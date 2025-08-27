Яна Маринова: Гаднярът винаги е щедър на пари, но после...

Кадър Яна Маринова, ФБ

Яна Маринова изказа своите разсъждения върху една от най-големите липси в днешното общество - емпатията.

Ето какво пише тя:

"Напоследък всички говорим за нуждата от часове по емпатия в училище и че толерантността между хората е изчезнала.

Но малко пъти успешно успяваме да обясним на човек, който е лишен от емпатия, защо му е нужно да я има.

Той (или тя) си казва мислено "Да бе, да, в живота или биеш или те бият".

Този човек така е учен като малък от мама и тате, някой от по-големите около себе си или просто от ужасяващи ситуации, в които е израснал.

Но не е бил научен, че тази философия се прилага в СИТУАЦИИ НА ОЦЕЛЯВАНЕ, А НЕ ПО ПРИНЦИП.

Защото стане ли ти принцип на живот "бий, за да те обичат", завинаги привличаш гадните неща да ти се случват.

Приятели и близки да са гадняри, които те предават, когато си направил всичко за тях.

Животът ти да е гаден и ти трябва да си гадняр, за да оцеляваш в него.

Свикваш с гадостта, свикваш да я получаваш и да я правиш на други, предаваш я и на децата си.

Децата ти страдат от гадостта или свикват с нея и я връщат обратно на теб.

Живееш заобиколен от гадове и като видиш някой нормален, правиш му всички възможни гадости, за да докажеш, че и той ще се пречупи като теб. Защото, ако добрия не се пречупи, тогава ти започваш да се съмняваш в себе си. И съмнението може да доведе до съвест. А съвестта е смърт за гада.

И ще кажат почти всички сега, че гадости се случват масово точно на добрите. Но тези добри колко пъти "сядат на маса" с гаднярите, защитават ги, оправдават ги, защото гаднярът винаги е щедър на пари или услуги, но винаги после иска нещо подмолно в замяна.

И на гаднярите винаги им се е случило нещо гадно и имат нужда от дондуркане.

Те винаги умеят прочувствено, с искрени сълзи в очите да споделят, че друг е ужасно виновен за собствените им грешки.

Но защо в този извънредно труден момент, гаднярът няма нито един верен приятел да го подкрепи, добрият човек не се сеща да се замисли и проявява криворазбрана "емпатия".

На злия можеш да простиш в сърцето си, но без да се поддаваш на влиянието му, да не му пречиш за шанс да поправи грешката си, да не правиш планове да го убиваш, защото той е убил... НО НЕ ДА МУ ДАРЯВАШ ТОВА, КОЕТО ТРЯБВА ДА ПОДАРИШ НА ДОБРИЯ ЧОВЕК."

Моля се поне малко да спрем, да пречим на Господ да си върши работата!"

