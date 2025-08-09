Кадър Фб

Яна Маринова хвана гората:

Ето какво пише тя:

Обичам лятото в планината. Няма жеги и мога да обикалям с часове, близо съм до вкъщи и имам достатъчно време за четене. Доста приятели тук ме питат какво харесвам и чета. Затова давам кратък списък, през който минах четейки или слушайки това лято. Романи, новели и разкази, които ме оставиха зашеметена и с усещането, че всичко е наред. Нищо ново не се случва под слънцето. И от мен зависи какви избори ще направя и какъв ще бъде животът ми.

Някои препрочитам за втори, трети или четвърти път. Например "Да убиеш присмехулник" четох преди 15 години и признавам си, сега имам чувството, че тогава нищо не съм разбрала от тази книга. Поне не съзнателно. Да, тогава е оформила ценностната ми система, но за първи път сега, на втори прочит, "проглеждам" за смисъла ѝ. И да, някой по-рано ми написа, че знанието прави човек тъжен. Може би е прав, но от моя гледна точка - предпочитам да изпитвам мъка от страданието на хората и това да ме прави внимателен, мислещ и развиващ се човек, отколкото дебелокожа и безчувствена към околните патица, доволно крякаща след поредната победа над "оня, дето искаше да ме прецака" или "оная, дето ми се правеше на приятелка".

1. "So Big" от Edna Ferber (може да да я намерите на английски в Storytel)

2. "Олеся", "Гранатовый браслет" - Гамбринус сборник; "Тоска" , "Попрыгунья", "Чёрный монах", "Душечка" - Чехов ; "Она и Он: юмористические рассказы Аркадий Арвенченко, Надеждой Тэффи Антона Чехова" (на руски в Storytel)

3. "Концерт в памет на един ангел" - разкази от Ерик-Еманюел Шмит

4. "Седмият ден" от Лили Спасова

5. "Бариерата, Белият Гущер, Езерното момче" разкази от Павел Вежинов (библиотеката на майка ми)

6. Антон Чехов - пиеси 1ви и 2ри том

7. "Брутални възмездия" от Георги Девенджиев

8. "Франи и Зуи" и "Спасителят в ръжта" от Дж. Д. Селинджър

9. " Старецът и морето" - Хемингуей

10. "На изток от рая" - Стайнбек

11. "Да убиеш присмехулник" от Харпър Лий

12. "The light that faded" от Ръдиард Киплинг ( не зная как се превежда, намерих я на една сергия за стари книги - невероятна е!)

13. Клетниците на Юго (започнах я точно, за пореден път:)

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!