Яна и Оля от „Преди обед” поискаха още почивни дни за всички жени

Водещите на „Преди обед” по bTV Яна Донева и Оля Малинова се обявиха за радикална промяна на условия за работа на жените. Присъединявайки се към известни инфлуенсърки в социалните мрежи, те поставиха въпроса, как е възможно за висока температура да те освобождават от работа, а жените нямат право на това в критичните дни на цикъла си.

Оля беше категорична, че ако това ставаше, цялата работата щеше да върви по-добре. Тя попита колегата си Петър Дочев дали не би бил по-щастлив, ако тя и Яна ги нямаше в някои конкретни дни. Актьорът предпочете да отговори с усмивка на въпроса.

След това Яна и Оля призоваха работодателите да дават по два свободни дни почивка на жените в колектива. Донева обаче използва случая да призове и за друга мярка за работещите жени. „Работното ни време е като това на детските градини. Като има дете там, разбира се, че ще тръгнеш по-рано, за да го вземеш”, заяви водещата.

