Яна стигна до въпрос за 20 хиляди лева в "Стани богат"

Яна е част от ученическия съвет на софийското 22-ро училище. Набляга на историята и много харесва Българското възраждане. Чете биографии на музиканти и американски любовни романи, а в университета иска да учи право. От 8-годишна мечтае да седне на стола на богатството, а днес мечтата ѝ ще се сбъдне.

Ученичка с буден ум и видимо добра обща кулура не знае думата "херметичен" и се размина с 20 хиляди лева.

Все пак основната участничка в съботното издание на "Стани богат" Яна Иванова взе 10 хиляди лв. Тя ще ги даде за своето училище - елитната 22-ра софийска гимназия, която предстои да бъде изрисувана с възрожденски портрети. Докато стигне въпроса-спънка, Яна отговори на редица далеч по-сложни въпроси, където трябва или да си "енциклопедия" или да се гений. А пък на въпроса: кой термин е съчетание от гръцки и египетски бог, не успя да стигне по логичен път до отговора. Яна познава древните богове (Хермес и Тот), но не е и че термнът "херметичен" вероятно произлиза от Хермес. Оказа се, че тя даже не подозира, че тенджерите подналягане са херметични:

- Ами като не знам каква е тази дума как да направя връзката?! - пита тя, предаде България днес

Спечелената сума Яна ще дари за изрисуването на будители и основно на Георги Раковски, който е патрон на училището, в междустълбищното пространство.

