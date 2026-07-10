Янев: Вкарахме три много хубави гола и това трябва да е нашият стил на игра

Снимка: Булфото

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази задоволство от играта в атака на своя отбор при победата с 3:2 над Дери Сити в първи мач от квалификациите за Лига Европа, пише БТА.

"Вкарахме красиви голове, 65 процента владеене на топката, имаме 17 удара към противниковата врата. Има дейтали и върху, които трябва да порабитим. Те играят в разгара на първенството си и това трябва да се отчете. Не отстъпихме в нито един момент. Те ни предложиха нисък блок, играха с четирима централни защитници 10 човека зад линията на топката. С това трябва да се справяме и е наш проблем как да намираме път към вратите на съперника.

Всички ние работим ЦСКА да играе красив и атакуващ футбол. Днес вкарахме три много хубави гола и това трябва да е нашият стил на игра. Феновете направиха този ден специален. Сега трябва да обърнем внимание на грешките. Ние знаем какви качества имаме като индивидуалности и като отбор. Трябва да вярваме повече в това, което можем. Не съм изненадан от равностойния мач.

Сбъднах една моя мечта, чуството е страхотно да водя любимия си отбор в евротурнирите. Искам да играем много мачове в Европа, да радваме феновете и да оправдаем многото средства, които се влагат ние да сме добър отбор", каза Янев.

Редактор "Екип на Петел",

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