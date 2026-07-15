Янев: Всички искаме ЦСКА да продължи в Европа

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Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев каза, че всички те искат да продължат напред в Лига Европа. Той говори пред медиите преди утрешния реванш срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят на стадион "Райън Макбрайд Брендиуел" е от 20:30 часа и ще бъде ръководен от Ясмин Саботич от Люксембург. "Червените" имат преднина от един гол, след като спечелиха първата среща в София с 3:2. Точен на два пъти тогава беше Йоанис Питас, а едно попадение реализира капитанът Бруно Жордао, пише Спортал.бг.

Лошата новина за Янев е, че няма да може да разчита на титулярния си вратар Фьодор Лапоухов, както и на полузащитника Макс Ебонг. Причината е, че британските власти не им издадоха необходимите визи за пътуване до Северна Ирландия.

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"Утре ще разберем по най-добрия начин дали сме готови. Направили сме всичко необходимо. Подготвили сме се за онова, което очакваме. Надяваме се да покажем най-доброто, на което сме способни.

За съжаление го имаме този проблем. Не е от моята компетенция. Длъжен съм да се съобразя с онова, което разполагам, и да извадя най-доброто на терена. Ще направим необходимите размествания в отбора, за да заменим тяхното отсъствие. Това може да ни обедини като група и да ни покаже, че в тези тежки ситуации стойността на отбора се увеличава, когато реагираме по най-добрия начин", сподели Янев по темата с отказаните визи на Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг.

Наясно съм със стартовия състав. Утре всички ще разберем отбора, с който ще излезем. Без значение кой стъпи на терена, трябва да направи така, че ЦСКА да продължи напред.

Досега не съм имал такъв казус. При всички положения не е най-мотивиращото нещо да разбереш, че по независещи от теб причини няма да се появиш на терена. Трябва да направим така, че тяхната липса да не се усети на терена. Виждаме един много добре подготвен терен. След малко ще видим неговите особености. Това е предпоставка за много добър футбол.

Всички искаме да продължим. Това е най-важната цел. Всичко, което се включва в този мач, ние сме подготвени за него. Надявам се да отстраним Дери в редовното време, но сме подготвени за всичко.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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