Янев след победата на ЦСКА: Днес видяхме характер, отборът не се стъписа

Стопкадър: Dsport

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев бе доволен от отбора си след успеха с 2:1 над Дери Сити, който прати "червените" напред в Европа след общ резултат 5:3, пише Dsport .

"Искам да поздравя всички в клуба с тази победа. За всички нас е много важно да вървим напред. Днес видяхме характер и че отборът може да се пребори с трудна ситуация. Мисля, че напълно заслужено победихме", започна Янев.

"Трябва да поздравим съперника. Предложи ни нещо, което ни затрудни. Голът дойде в момент, в който им даде импулс. През първото контролираме топката, имахме ситуации за тях, през второто нещата се промениха след техния гол. Радвам се от реакцията на целия отбор. Успяхме да вкараме гол, който ни върна самочувствието, след това успяхме да се преборим с единоборствата и напрежението, което беше създадено от атмосферата на трибуните", добави той.

"Хубаво е да имаме човек, на когото да разчитаме. Знам, че и другите двама нападатели са толкова добри. Важното днес е отборният дух. Отборът не се стъписа. Късметът беше на страната на домакините през първата част, можехме да вкараме и двубоят да се развие по различен начин", каза Янев относно Йоанис Питас, който вкара първото попадение за "червените".

"Напрегнат мач. Не съм видял точно какво се случва от другата страна на терена. Домакинските привърженици влязоха на терена и имаше съприкосновение с Митко Евтимов надявам се той да е добре. Благодаря за подкрепата на нашите фенове. Днес не съм видял нещо, за което да бъдат наказани нашите фенове, видяхме феновете на домакините, които бяха влезли в нашето наказателно поле", сподели треньорът на ЦСКА.

"Искаме да се приберем, да сме здрави и да си починем. Емоционално да се освободим от мача и да направим най-доброто да се подготвим за старта на първенството", завърши Янев.

Редактор "Екип на Петел",

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