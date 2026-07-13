Яник Синер покори за втори път Уимбълдън след обрат срещу Зверев
Булфото
Яник Синер защити титлата си на третия за годината турнир по тенис от Големия шлем "Уимбълдън". На финала водачът в схемата надигра втория поставен Александър Зверев с 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4 за 3:48 часа игра и записа десета поредна победа срещу този съперник.
За световния номер 1 Яник Синер това е пета титла от Големия шлем и втора на тревата в Лондон, докато германецът не успя да направи дубъл след триумфа си на Ролан Гарос по-рано през годината, негов първи трофей от Големия шлем, предаде БТА.
Първите два сета в мача бяха равностойни и бяха решени след тайбрек, като двамата съперници печелеха подаванията си. Имаше само една възможност за пробив, която Синер пропусна в първия сет.
Зверев взе първата част след тайбрек с 9:7, като и двамата пропуснаха по един сетбол, но при втората си възможност Зверев не сбърка и поведе след малко повече от час игра в първия сет.
Вторият сет се разви по идентичен начин, двамата стигнаха до тайбрек, но този път Синер бе безапелационен, поведе с 4:0 с два минипробива и след 7:2 изравни сетовете.
В третия сет играта продължи в същото русло до седмия гейм, когато Зверев получи първата си възможност за пробив в мача, но Синер запази хладнокръвие и изравни с къса топка, а при опита си да я стигне, Зверев се подхлъзна и удари коляното си. Германецът успя да продължи, но от този момент Синер взе инициативата, спечели подаването си, след това осъществи първия пробив в мача и поведе след 6:3.
В четвъртия сет Синер направи един пробив за 4:3 и след 6:4 триумфира с петия си трофей от Големия шлем.
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