Яница Петкова: Кабинетът разбра какво иска улицата, но няма какво да предложи

Кадър Нова телевизия

Исканията на протеста излязоха отвъд бюджета. Въпреки че правителството отлично разбира какво иска улицата, то няма възможност да предложи нещо различно от досегашното си поведение. Извън подаването на оставка не могат да предложат нищо друго. Това коментира за БНР социологът Яница Петкова от социологическата агенция "Мяра".

Властта много ясно разбра протестиращите. Проблемът обаче е друг - въпреки отчетеното обществено недоволство кабинетът не разполага нито с капацитета, нито с политическата легитимност да намери решения, допълни тя.

Това правителство още в началото бе определено като компромис - от партиите, от техните електорати, дори от цялото общество, което предпочете временна стабилност, припомни Петкова. Според нея управляващите са забравили тази своя роля на "компромис", а напротив са давали заявка, че ще изкарат мандата.

По думите ѝ хората искат пълно преформатиране на Народното събрание и нови лица.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!