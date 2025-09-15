Янка Такева: Българското образование трябва да стане като в Западна Европа

Кадър България он ер

Учениците ги чака много сложна и много иновативна учебна година. Това, което е подготвено в проектозакона за изменение и допълнение, е нещо, което се прави всяка година. Това няма да оправи абсолютно нищо в българската образователна система. Тя трябва да има коренни промени, като се започне от самата организация на работа в училище. Трябва да им пълна промяна в съставянето на екипа в училище, пълна промяна на паралелките в училище. Ние като започнем с едни другарчета от детската градина и така караме до 7 клас. В света не е така, има движение на учениците. Това каза председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева в "Денят ON AIR".

Тя е на мнение, че по този начин се решава агресията в училище.

"Провела съм няколко разговора с ресорния зам.-министър, както и с министъра на образованието. Синдикатът на българските учители ще изложи своята си политика за нова организация на работа в българското училище. Омръзна ни тази организация както на учителите, така и на учениците, включително и на родителите. Не можем да направим общност и екипна работа в училище. Нашите деца от 1 клас не познават връстниците си", допълни Такева в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ коренна промяна е нужна и в учебните планове.

"От 1 до 4 клас започваме с две учителки, след това децата изпадат в потрес, че влизат до около 10 учители. Така не се създава общност. Петият клас е преломен, в чужбина не е така. Министерството на образованието и екипът на министър Вълчев, които познават европейската и световната образователна система, може да откраднат някои неща. В българската образователна система много трудно може да стане, защото родителите казват: "О, моят Петър трябва да бъде с другарчето от детската си градина, ако може до 7 клас". Имаме стереотипи, които трябва да преодолеем", категорична е тя.

Такева се обяви за единен учебен план за цялата образователна система.

"На базата на него всяко учебно заведение да развие собствен план. Министър Вълчев трябва да даде свобода на директорите да избират от този Национален учебен план и да правят собствени учебни планове. Защо ходят без дамски чанти и без нито един учебник? Не им е интересно. Защо в Смолянско са най-добрите математици? Защо един от южните райони дава биолози, химици, които след това стават лекари? Нека направим разрез", добави председателят на Синдиката на българските учители.

Попитана дали промените, които ще засегнат учениците след 7 клас, дали са добри, тя отговори: "Това е завършен етап от образованието, трябва да видим с какъв обем от знания и умения са децата. Посоката е добра. Българската образователна система трябва да работи по две учебни програми така както е в цяла Западна Европа".

