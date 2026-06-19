Янкулов: Дано Петьо Еврото няма телевизор или интернет

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С ироничен пост във Фейсбук бившият служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира информацията, че МВР има данни за местонахождението на Петьо Петров - Пепи Еврото.

"Дано Петьо няма телевизор или интернет", написа той.

Повод за коментара му са думите на и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, който обяви на брифинг днес, че МВР има насоки за местонахождението на Петьо Петров.

"При издаване на Европейска заповед за арест очаквам той бързо да бъде задържан и доведен пред съда", заяви Николов.

Той не даде подробности за това къде се намира Еврото, за да не се укрие и да осуети евентуалното си задържане.

Прокуратурата обяви по-късно днес, че не разполага с информация за местонахождението на Пепи Еврото.

Пепи Еврото бе издирван заради дело срещу него за документна измама и и документно престъпление. На първа инстанция обаче бе оправдан за първото престъпление, а за второто получи глоба в размер на 2500 евро. Затова съдът отмени Европейската му заповед за арест, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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