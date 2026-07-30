Янкулов: Радев идентифицира познати проблеми в съдебната система, които досега бяха осмивани

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"Прогресивна България" и Румен Радев идентифицират в съдебната система същите проблеми и със същата реторика, които доскоро бяха неглижирани и подигравани. Ключовият въпрос не е в констатацията, а какво може и трябва да се направи, за да бъдат преодолени тези дефицити в системата на наказателното правосъдие.

Това заяви пред БНР Андрей Янкулов, министър на правосъдието в служебното правителство на Андрей Гюров. "Казаното от премиера Румен Радев ми прозвуча като нещо много добре известно и нямащо нужда от доказване, всички са наясно с проблемите, които съществуват в системата на наказателното правосъдие, дълги години те бяха посочвани от неправителствени организации, определени медии, политически бяха защитавани тези тези за необходимост от правосъдна реформа от определени кръгове. Обществените гласове в тази насока бяха дълго време неглижирани, осмивани, дори подигравани и т.н.".

По думите му конституционната уредба дава възможност на прокуратурата да бъде в едни случаи бухалка, а в други - чадър: "Същината на проблема е в правомощията на институцията, които са прекалено голямата власт, която ѝ е дадена, която е небалансирана и не достатъчно контролирана на процедурно ниво. Това логично води властта да се упражнява по такъв начин - без контрол и баланс".

"Най-притеснително от това, което идва като послание от ПБ, е, че прекалено много се залага на избора на Висш съдебен съвет, който ще проведе след това ключовите избори на главен прокурор и председател на Върховен административен съд", посочи той и добави: "Едва ли не се очаква, че само в следствие на тези избори ще се стигне до тази промяна в правосъдната система, която всички очакват. Два са големите проблеми, които тези избори на главен прокурор и на председател на ВАС няма да решат - разплитането на мрежите за паралелно правосъдие, което по каналния ред няма как да се случи и трябва политическа концепция как да се случи, както и дебалансираната система на наказателно правосъдие - дава прекалена и небалансирана власт на прокуратурата на фазата на досъдебното производство по линия на наказателното обвинение и наказателното разследване".

Според Андрей Янкулов дори и най-добрият избор да бъде направен на членове на ВСС от парламентарната квота, те все пак ще бъдат малцинство в Съвета: "Не по-малко важно е как ще се проведе изборът и в съдебната власт, а тя в момента е в едно притеснително състояние, от гледна точка на нейната мисия да защитава обществения интерес в правосъдието".

novini.bg

Редактор "Екип на Петел",

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