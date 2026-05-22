Янкулов за Пепи Еврото: Още през 2024 г. беше ясно, че това обвинение няма да издържи

Кадър bTV

„Още през 2024 г. беше ясно, че това обвинение няма да издържи. Самата правна конструкция на това обвинение за мен го обричаше изначално на неуспех“. Това каза в интервю за предаването „Лице в лице“ на bTV бившият служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов по повод решението на съда по делото срещу Петьо Петров, известен като Пепи Еврото.

Янкулов, който беше и част от Антикорупционния фонд, припомни, че още при внасянето на обвинението е прогнозирал провал на делото.

Според него обвинението за документна измама е било юридически трудно защитимо, защото предполага прокурори да са били „въведени в заблуждение“ чрез фалшиви документи.

„Те няма как да са били въведени в заблуждение от злия гений на Пепи Еврото. Това по-скоро е някаква колаборация между едните и другите“, коментира юристът.

Янкулов подчерта, че вместо тежко наказуемо престъпление, в крайна сметка се е стигнало само до документно нарушение, довело до административна санкция.

„Прокурорът има тази голяма власт, която е практически неоспорена, да прави каквото иска“, смята бившият правосъден министър.

По думите му ключовите решения в досъдебната фаза – какво да се разследва, какви обвинения да се повдигнат и срещу кого, се вземат почти изцяло вътре в прокуратурата, без достатъчен външен контрол.

Той добави, че именно това позволява злоупотреби: „Защо се злоупотребява? Точно защото може“.

В интервюто Янкулов направи сравнения между стари скандали в съдебната система и настоящите зависимости около „Осемте джуджета“ и Мартин Божанов-Нотариуса.

„Тези дейности преминаха в тежки бандитски структури. Това не е клуб по интереси, в който говорят за право и морал. Това са буквално криминални бандитски структури“, обяви Янкулов.

Той посочи случая с Явор Златанов като пример за тежките последици от подобни зависимости.

Янкулов коментира и практиката знакови разследвания да започват с показни арести и медийни течове, но без реален финал в съда: „Всичките тези дела се водят така. Целта е да се получи някакво публично заклеймяване.“

По думите му често доказателствата се използват не за осъдителни присъди, а за медийно влияние.

В края на разговора Андрей Янкулов коментира и скандала европрокурора Теодора Георгиева.

„Няма как да се отрича касателността на правителството в тези процеси по назначаването на европейските прокурори“, подчерта бившият правосъден министър.

По думите ме българското правителство участва на няколко етапа в процедурата по номинация и избор на европрокурора, който представя държавата ни.

„Политическо е решението за назначаване на европейски прокурор, защото той се назначава от политически орган“, уточни юристът.

Янкулов заяви, че около пренареждането на кандидатурите остават „много сериозни съмнения“ за влияние на Петьо Петров.

