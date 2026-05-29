Японец с делтапланер загина в Германия

Снимка: Pexels

Японски пилот на делтапланер загина при инцидент в Баварските Алпи, съобщи полицията в германската провинция, цитирана от Франс Прес, пише БТА.

Опитният 62-годишен пилот извършвал полет вчера следобед, когато се разбил на връх Бухберг, съобщи полицията. Спасителен екип достигнал до мястото на катастрофата, което са намира в пресечен терен, но мъжът е загинал на място от нараняванията си, добави полицията, и посочи, че е било образувано разследване.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!