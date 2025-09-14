Японец с дрон стъписа журито на "България търси талант"
Кадър Фб
Японецът Тани Кейчиро и неговият домашен любимец Дрончо допринесоха за доброто настроение на сцената на "България Търси Талант" и продължават към следващия етап с 3 "Да".
Японецът спретна невероятно шоу с дрона си, който му подхвърли лед в устата, футболна топка и дори роза за Галена и разсмя искрено публиката.
Кейчиро разказа, че от малък знае за българското кисело мляко и много е искал да посети страната ни.
Юлиян Вергов каза не на японеца, защото не видя в изпълнението някакъв особен талант, а и защото не знае как може да се развие този спектакъл.
"Благодаря ти за цялото старание да проговориш български", каза Николаос Цитиридис.
Ето част от коментарите:
Готин човечец, но не е за ДА
Конкуренцията е твърде голяма
Очаквах нещо повече, честно казано. Да видим какво ще покаже следващия път, може пък да има по-интересни трикове.
И на този какъв му е таланта... ,нещо не разбрах
