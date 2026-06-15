Япония не се даде на Нидерландия в зрелищно надстрелване през второто полувреме

кадър: БНТ

Нидерландия и Япония завършиха атрактивно 2:2 в първи мач за двата отбора от група „F” на Мондиал 2026, който се игра в Арлингтън, Тексас. След сравнително постно първо второ полувреме, втората част предложи истинско зрелище, като в нея паднаха и четирите попадения, пише Sportal.bg. Капитанът на "лалетата" Вирджил ван Дайк откри за отбора си в 51-вата минута, но само шест минути по-късно Кейто Накамура изравни. Крисенсио Съмървил отново изведе Нидерландия напред в 64-ата минута, но "самураите" не се предадоха и изравниха отново в 89-ата минута чрез Даичи Камада. С две асистенции за тима на Роналд Куман пък се отличи Райън Гравенберх. Така двата тима завършиха гросмайсторско реми, а в групата им са още тимовете на Швеция и Тунис.

Любопитни факти от двубоя са, че за пръв път в историята си Нидерландия не успя да победи в мач от световното първенство, в който повежда на два пъти. Освен това Вирджил ван Дайк със своите 34 години и 341 дни се превърна във втория най-възсрастен футболист на "лалетата", който вкарва гол на Мондиал, изпреварван само от Джовани ван Бронкхорст.

Погледът назад към историята ни връща към Световното първенство през 2010 г., когато двата отбора отново бяха в една група. Тогава Нидерландия спечели с минималното 1:0 с гол на Уесли Снейдер, което остава и единственият им официален сблъсък на такъв форум.

Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман имаше някои проблеми и дойде на шампионата без контузените Чави Симонс, Йерди Схаутен и Юриен Тимбер. Днес Нидерландия излезе с абсолютно същия състав, който игра срещу Узбекистан и играеше във формация 4-3-3. Атаката на „лалетата“ водеха Крисенсио Съмървил, Донийл Мален и Коди Гакпо. В средата на терена пък бяха Райън Гравенберх, Тижани Райндерс и Френки де Йонг.

Япония също бе отслабена, тъй като звездите Каору Митома и Такуми Минамино пропускат турнира поради травми, а в последния момент се контузи и капитанът Уатару Ендо. Атаката на „самураите“ бе водена от нападателя на Фейенорд Аясе Уеда, а зад него действаха Такефуса Кубо и Дайзен Маеда.

Още в 3-ата минута Донийл Мален можеше да открие резултата за Нидерландия, след като се обърна добре и стреля опасно от наказателното поле, но колегата му от Серия А Зион Сузуки успя да избие в корнер. Японците пък постепенно се поокопитиха и изпълниха няколко корнера пред вратата на Барт Фербрюген. В 28-ата минута Хироки Ито пробва далечен удар, но той бе неточен. Шест минути по-късно пак Мален бе близо до попадение, след като засече с глава центриране от корнер, но Сузуки отново се намеси отлично. Малко след това разбъркване в наказателното поле на Япония доведе до това топката да стигне до Коди Гакпо, който обаче стреля над вратата.

Няколко минути преди края на първата част пък дойде първият наистина голям шанс за японците. Центриране намери Кейто Накамура в наказателното поле, който веднага стреля, но ударът му мина с малко встрани. Буквално в следващата атака пък Аясе Уеда получи добър пас, но шутът му намери мрежата от въшната страна.

Втората част започна ударно и нидерландците излязоха напред. Центриране отдясно на Райън Гравенберх намери Вирджил ван Дайк, а футболистът на Ливърпул с глава и с помощта на страничната греда намери мрежата на Сузуки - 1:0 за "лалетата".

Отговорът на "самураите" обаче бе много бърз. Центриране отляво намери Кейто Накамура в наказателното поле, който веднага стреля, а топката рикошира леко и в Дайзен Маеда и стана неспасяема за Фербрюген - гол за Япония и 1:1.

В това своеобразно надстрелване обаче Нидерландия пак излезе напред. Гравенберх се отчете с втора асистенция, като подаде към Крисенсио Съмървил, който от наказателното поле с левия крак и пак с помощта на страничната греда отново изведе "лалетата" с гол преднина - 2:1.

Последва опасен далечен изстрел на Такефуса Кубо, който профуча малко над вратата на Фербрюген. След това пък Сузуки трябваше да спасява изстрел отблизо на Коди Гакпо. В 80-ата минута пък Япония имаше добър шанс да изравни, но ударът отблизо на резервата Юкинари Сугавара бе уловен спокойно от нидерландския страж. По-добрата игра на "самураите" се отплати с ново изравняване минута преди края на редовното време. След корнер резервата Коки Огава стреля с глава, а топката се отклони в Даичи Камада и влетя в мрежата на Фербрюген - 2:2. Това се оказа и крайният резултат.

Редактор "Екип на Петел",

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