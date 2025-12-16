Япония отмени предупреждението си за мегаземетресение след мощния трус

Пиксабей

Япония отмени днес предупреждение за мегаземетресение, седмица след като мощен трус с магнитуд 7,5 засегна северното крайбрежие на страната, съобщи Националната метеорологична служба, цитирана от Франс прес.

Земетресението миналия понеделник предизвика вълни цунами до 70 см и рани повече от 40 души, но не беше съобщено за съществени щети, припомнят метеорологичната служба и службата за справяне с пожарите и природните бедствия.

След земетресението метеорологичната служба издаде предупреждение за повишен риск от мегаземетресение, определяно като трус с магнитуд 8 или по-висок, което може да засегне северната част на Япония.

Учените смятат, че след земетресение с магнитуд 7 или повече, има 1% вероятност от настъпването на мегаземетресение в близката седмица, а предупреждението на метеорологичната служба приканва жителите да подготвят раниците си с принадлежности за оцеляване в случай на спешна евакуация.

Исей Суганума от метеорологичната служба обясни, че "специалното предупреждение за жителите вече не е в сила, но това не означава, че няма да има повече земетресения. Бихме искали хората да останат бдителни."

Службата уточнява, че рискът от мегаземетресение по северното крайбрежие на Япония остава висок, но с времето ще намалее. Според указанията на японското правителство за подготовка на населението за действия при бедствия, публикувани през март тази година, евентуално мегаземетресение край бреговете на региона Хокайдо-Санрику, където беше в сила последното предупреждение, може да причини цунами с височина 30 метра и да отнеме живота на 199 000 души, както и да унищожи близо 220 000 сгради и да причини щети на стойност 31 000 мириарда йени (170 млрд. евро), предаде БТА.

