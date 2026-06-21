Япония разпиля Тунис пред погледа на Стоичков в мач номер 1000 на световните първенства

кадър: БНТ

Япония разби Тунис с 4:0 в среща от група F на Мондиал 2026. В Монтерей "самураите" се позабавляваха срещу клетите африканци пред погледа на легендата Христо Стоичков в юбилейния мач номер 1000 в историята на световните първенства. По повод юбилейната среща, съдийската бригада беше със специални екипи.

Азиатците не показаха никаква милост към съперника, който днес беше с нов селекционер на пейката в лицето на Ерве Ренар, заменил на поста Сабри Ламуши след тежкото 1:5 от Швеция на старта на Световното. "Магьосника", както е известен Ренар, не успя да извади нищо от ръкава си срещу перфектната Япония, която си оплете кошницата още до почивката с две попадения, реализирани от Даичи Камада (4) и Аясе Уеда (31), пише БГНЕС.

След паузата духът в редиците на тунизийците беше спаднал допълнително и "самураите" ги разсякоха още два пъти. Първо, Джуня Ито оформи класиката преди втората пауза за хидратация след асистенция на Уеда, който на свой ред оформи крайното 4:0 в 83-та минута. Това е и най-изразителната победа на азиатците на световни първенства.

С четири точки в актива си Япония е на втора позиция в групата - със същия актив и същата голова разлика - +4, на върха е Нидерландия, който е с един вкаран гол повече от азиатците. Швеция е трета с 3 пункта, докато Тунис вече стяга куфарите за дома.

В последните си срещи африканците ще играят за честта си срещу "лалетата" на Роналд Куман, докато "самураите" излизат за тежък сблъсък с ранената Швеция.

Редактор "Екип на Петел",

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