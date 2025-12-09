Япония в очакване на мегаземетресение

Кадър Youtube

Японската метеорологична агенция издаде официално предупреждение за мегаземетресение, което може да удари страната скоро, предава Wionews.

Предупреждението от най-високо ниво е издадено във вторник (9 декември) и следва земетресението с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер в Тихия океан край брега на Аомори, най-северната префектура на главния японски остров Хоншу.

Властите призоваха хората, живеещи в близост до тихоокеанското крайбрежие, да останат нащрек през цялата седмица, предава Фокус. Възможно е да се наложи да се евакуират и им е указано да бъдат готови да напуснат домовете си в кратък срок.

Мегаземетресение е трус с магнитуд 8,0 по скалата на Рихтер или по-висок.

Официалните лица предупреждават, че това може да доведе до големи вълни цунами по цялото тихоокеанско крайбрежие на Япония, простиращо се от Хокайдо до Чиба. Това е първият път, когато се издава предупреждение от най-високо ниво, откакто системата за предупреждение е въведена през 2022 г.

Хората са били помолени да бъдат готови за всеки сценарий.

Те са били инструктирани да предприемат следните практически стъпки: да прегледат местните евакуационни маршрути, да съберат аварийни запаси, да обезопасят тежките предмети в дома си и да се уверят, че имат достатъчно храна, вода и преносими санитарни съоръжения за няколко дни.

