Японска медия: Значителен брой хора са загинали при срутването на мола след мощното земетресение

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“Значителен брой” хора са загинали при пропадане на пода в търговски център след мощното земетресение, разтърсило по-рано днес Югозападна Япония, съобщи телевизия ТБС, цитирана от Франс прес.

На въпрос на АФП местната полиция отговори, че на този етап не може да потвърди информацията дали има жертви в търговския център, намиращ се в префектура Кумамото, посочва БТА.

Спешните екипи по-рано съобщиха за “много хора”, затрупани в сградата.

Редактор "Екип на Петел",

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