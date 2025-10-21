Японска пералня пере хора

Кадър Ютуб

Оборудвана е с изкуствен интелект и сензори, заменя всекидневния душ със спа изживяване за цялото тяло

Бъдещето на къпането е тук. Японска фирма създаде усъвършенствана “пералня за хора”, която издига представата за персоналната хигиена на ново ниво и засилва удоволствието от добрата баня. Премиерата бе на “Експо 2025” в Осака, предаде 24 часа

Машината представлява херметична прозрачна капсула, в която човекът сяда, капакът се затваря плътно около него и след 15 мин той излиза чист като пеленаче. По-важното обаче е изживяването, което 1000 посетители на експото са успели да изпитат пред очите на останалите посетители. Губернаторът на Осака Хирофуми Йошимура първи влязъл в капсулата малко нервен, но излязъл доволен и освежен, пишат медиите в Страната на изгряващото слънце.

Пералнята за хора е последен писък на модерните технологии. Нейната цел е не само да измие тялото, но и да пречисти съзнанието. Тя е оборудвана със сензори, управлява се от изкуствен интелект и не изисква потребителят да прави каквото и да било. Той е полуизлегнат удобно на леко загрята седалка и не трябва дори да си мръдне пръста. Топла вода го залива до гърдите и започва измиването с микромехурчета, като процесът е напълно автоматизиран. Усъвършенствани прецизни сензори постоянно следят нивата на водата, температурата и дебита, за да осигурят оптимален комфорт. Системата поддържа

постоянна температура на водата от 38 градуса по Целзий, идеална за релаксация,

и внимателно я понижава по време на цикъла на изплакване за освежаващ завършек. През цялото време биометрични датчици следят също и за физическото и емоционалното състояние на къпещия се, измерват нивата на стрес и умора, за да създадат съответната атмосфера на релаксация. Така че за да е пълно блаженството, той може да гледа прожекция на успокояващи гледки като леки морски вълни и меки залези или да слуша приятна музика.

