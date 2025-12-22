Японски футболист започва своя 41-ви сезон в професионалния футбол

Снимка Пиксабей

Нападателят Кизуйоши Миура ще подпише с Фукушима Юнайтед, който играе в японската трета дивизия, съобщи “Japan Today”.

Предстоящият сезон ще бъде 41-вият за ветерана в професионалния футбол. Миура е най-възрастният активен футболист в света.

Кариерата на нападателя започва през 1986 година, предава Спортал.

Играл е за Сантос (Бразилия), Дженоа (Италия), Сидни (Австралия), Динамо Загреб (Хърватия) и японските клубове Висел Кобе, Верди Кавазаки, Йокохама Маринос и други.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!