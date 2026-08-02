Японски компании въвеждат климатизирани тоалетни и съкращават работното време заради екстремните жеги

Снимка: Пиксабей

Японски компании въвеждат нови мерки за защита на служителите от екстремните летни горещини, включително климатизирани мобилни тоалетни на строителните площадки, съкратено работно време и допълнителни инициативи за предотвратяване на топлинен стрес, съобщи агенция Киодо, цитирана от БТА.

От юни миналата година японското правителство задължава работодателите да прилагат ефективни мерки срещу заболявания, свързани с високите температури. Компаниите, които не изпълняват тези изисквания, подлежат на санкции.

Строителната компания „Дайто Тръст Кънстракшън“ (Daito Trust Construction) е монтирала до средата на юли климатизирани модулни тоалетни на две строителни площадки в Токио. Съоръженията са оборудвани с вентилационни системи, охлаждане чрез водна мъгла, соларни панели и антибактериални покрития.

Компанията планира да инвестира около 150 милиона йени (около 950 000 долара) през финансовата година, приключваща през март, в мерки за предотвратяване на заболявания, причинени от жегата.

От дружеството посочват, че ще поддържат тоалетните чисти и удобни, като отчитат и увеличаващия се брой жени, ръководещи строителни обекти.

Друг голям строителен концерн - „Обаяши“ (Obayashi), съкращава работното време на строителните площадки през юли и август. Вместо от 8:00 до 17:00 часа служителите ще работят от 7:00 до 13:00 часа.

„Решихме, че е по-важно да намалим риска от заболявания, свързани с топлината“, заяви представител на компанията.

От „Обаяши“ уточняват, че при по-ниски температури или ако изпълнението на проектите изостава, работното време може да бъде удължавано.

Корабостроителната компания „Имабари Шипбилдинг“ (Imabari Shipbuilding) е разработила охлаждащо работно облекло, което се активира при изпотяване, а операторът на платформата за доставки на храна „Демае-кан“ (Demae-can) предоставя на куриерите ваучери за напитки.

Според японското Министерство на здравеопазването, труда и социалните грижи през 2025 г. общо 1803 души са починали вследствие на топлинен удар или са отсъствали от работа поне четири дни заради топлинно изтощение. Това е най-високият брой, откакто се води статистика през 2005 година.

Най-засегнати са производственият сектор с 365 случая и строителството с 292 случая, показват данните на министерството.

Редактор "Екип на Петел",

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