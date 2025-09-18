Японския гигант ще ускорява развитието на български товарни дронове

Пиксабей

Японският производител на двигатели, мотоциклети и моторни превозни средства "Кавазаки Мотърс" (Kawasaki Motors) обяви стратегическо партньорство с българския производител на граждански безпилотни летателни апарати (БПЛА) "Дронамикс" (Dronamics). Сътрудничеството се фокусира върху разработването на аеро-бутални двигатели на "Кавазаки" за различни авиационни приложения и тяхното интегриране във водещата платформа на "Дронамикс" – "Блек Суон" (Black Swan), представляващ граждански безпилотен товарен самолет, способен да пренася до 350 кг товар на разстояние от 2500 км, посочиха от българската компания в съобщение до БТА.

Дългосрочното сътрудничество съчетава опита на "Кавазаки Мотърс" в областта на иновациите в двигателите с този на "Дронамикс" при проектирането, производството и експлоатацията на БЛА. Партньорството ще позволи на двете компании да си сътрудничат през целия жизнен цикъл на проекта - от разработването на двигателя до тестването му. Това включва научноизследователска и развойна дейност и интеграционно инженерство, летателни тестове и валидиране на гражданския товарен безпилотен летателен апарат "Блек Суон" на "Дронамикс", с цел да се създаде нов стандарт в авиационното задвижване.

Използваните въглеродни влакна в дрона се доставят от Япония, което отключва възможността за изцяло японска версия на "Блек Суон" - проектирана за японския пазар, обслужваща не само граждански товарен транспорт, но и оказващ помощ при бедствия, снабдяване с аварийни доставки, пожарогасене и други мисии за гражданска защита.

Опитът на "Дронамикс" в областта на аерокосмическите иновации, включително проектирането, производството и експлоатацията на товарни дронове с голям обсег и голям полезен товар, се очаква да спомогне за ускоряване на времето за пускане на пазара на следващото поколение задвижващи системи на "Кавазаки Мотърс", с надхвърлящи областта на БПЛА приложения.

Очаква се усъвършенстваната технология на двигателите да подобри производителността и устойчивостта на самолета, като допълнително затвърди водещата на пазара комбинация от полезен товар, обхват, скорост и икономическа ефективност на "Блек Суон" на "Дронамикс", допълват от българската компания.

