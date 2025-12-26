Японското правителство одобри рекорден бюджет от 785 млрд. долара за 2026 г.

Кадър Youtube

Кабинетът на японския премиер Санае Такаичи одобри рекорден бюджет от 785 милиарда долара за идната фискална година, с цел да се постигне баланс между проактивна фискална политика и мерки за ограничаване на емитирането на нови дългове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Изправена пред нарастващата доходност на японските дългосрочни облигации и ниския курс на йената, администрацията на Такаичи засили усилията си да успокои инвеститорите, че правителството няма да прибегне до безотговорно емитиране на дългове или намаляване на данъците.

Бюджетът за финансовата 2026 г., започваща от началото на април, който ще бъде представен на парламента в началото на следващата година, възлиза на рекордните 122,3 трилиона йени (784,63 милиарда долара), надхвърляйки първоначалния бюджет за тази година от 115,2 трилиона йени.

Все пак, емитирането на нови държавни облигации ще се увеличи леко - от 28,6 трилиона йени през настоящата година до 29,6 трилиона йени догодина, като коефициентът на дългова зависимост – съотношението между емитираните дългове и общите разходи, ще спадне до 24,2 процента, което е най-ниско ниво от 1998 г.

По-високите данъчни приходи, които се очаква да нараснат със 7,6 процента до рекордните 83,7 трилиона йени, ще помогнат за финансирането на увеличените разходи, макар че няма да компенсират изцяло нарастващите разходи за обслужване на задълженията, както и по-високите разходи за социално подпомагане и отбрана.

Разходите за лихвени плащания и погасяване на дългове ще скочат с 10,8 процента до 31,3 трилиона йени през 2026 г., като предполагаемата лихва е фиксирана на 3 процента, което е максимум за последните 29 години, тъй като централната банка „Банк ъв Джапан“ (Bank of Japan) прекратява свръхлибералната си парична политика.

Япония има най-голямо дългово бреме сред страните с развити икономики, което е над два пъти по-голямо от размера на годишната ѝ икономическа продукция. Това изостря проблемите с нарастващите разходи по заемите и усложнява плановете на Такаичи да въведе агресивни икономически стимули.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!