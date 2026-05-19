Японци искат да монтират слънчеви панели около Луната

Пиксабей

Слънчевата енергия е чиста и евтина и панелите се множат по покривите, по полетата и понякога дори в морето. Но все още има един основен проблем, който се съпротивлява на този технологичен прогрес. Слънцето залязва и мощността намалява точно когато хората се прибират у дома и включват устройствата си – осветление, печки, екрани и климатици. Как можем най-добре да се възползваме максимално от този непостоянен енергиен източник?

Японска компания може би е намерила решение: тя иска да обгради Луната с гигантски пръстен от слънчеви панели, за да изпраща електричество обратно на Земята. Проектът, наречен Лунен пръстен, е футуристична идея на строителната група “Шимизу”, която предвижда лента от слънчеви клетки, обграждащи лунния екватор и предаващи енергия чрез микровълнови или лазерни лъчи от страната, която винаги е обърната към Земята. На хартия обещанието е потресаващо, но на практика препятствията са огромни, посочва специализираният в екологични теми уебсайт Ecoticias, цитирани от Трафик нюз.

Концепцията, оказва се, не е нова. Тя е лансирана за първи път през 2013 г. след разрушителното земетресение две години преди това, довело до инцидента в ядрената централа във Фокушима. Тогава японската общественост, научните и бизнес средите започват усилено да търсят алтернативи на ядрената енергетика. Проектът обаче изглежда толкова фантастично, че не е посрещнат с фанфари и бързо отива в забвение.

Възроденият в последните години интерес към колонизиране на Луната и усиленото планиране на бъдещи лунни бази обаче периодично напомнят за този план, който с напредването на технологиите може би скоро вече няма да изглежда чак толкова екзотично. Самите нови технологии и особено развитието на изкуствения интелект и необходимостта от гигантски центрове за база данни изискват все по-мощни източници на енергия, което кара човечеството да търси нетрадиционни и иновативни решения. Вероятно и затова информацията за Лунния пръстен продължава да е част от официалната страница на японската компания под рубриката “Мечтата на “Шимизу”, където се лансират и други мегапроекти на бъдещето.

В най-амбициозния си вариант Лунният пръстен ще представлява лента с дължина около 11 000 км, обграждаща Луната, с варираща ширина от няколко километра до няколкостотин километра в зависимост от района. Върху него трябва да бъдат разположени 2 трилиона слънчеви панела.

Независимо от позицията на спътника, поне част от този пръстен ще бъде под пряка слънчева светлина. Електричеството ще се предава до база на Луната, разположена на обърнатата към Земята страна на спътника, и след това ще се преобразува в микровълни или лазерни лъчи, насочени към големи приемни антени на нашата планета, които ще го трансформират в използваем ток за мрежата.

Най-заклетите поддръжници предполагат, че строителството може да започне след 2035 г. Но изграждането и поддържането на лунна електроцентрала в този мащаб би изисквало технологии и бюджети, които днес все още не са реалност.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!