Японци погълнаха компания символ на САЩ

Кадър Дерек Янсен, Уикипедия

US Steel, символ на американската индустриализация и някога най-голямата корпорация на планетата, се съгласи да бъде погълната от японската Nippon Steel в сделка на стойност 14,9 млрд. долара, която законодателите от двете основни политически партии във Вашингтон обещаха да блокират, предаде Money.bg .



Компаниите обявиха сделката в понеделник, като заявиха, че Nippon Steel ще плати 55 долара в брой за всяка акция на US Steel, или около 14,1 млрд. долара. Купувачът ще поеме и дълг от около 800 млн. долара. US Steel заяви, че очаква сделката да приключи през второто или третото тримесечие на 2024 г., в очакване на одобренията на акционерите и правителството.



Покупната цена представлява 40% премия спрямо цената на акциите на US Steel преди обявяването и е с 57% по-висока от офертата за поглъщане от местния конкурент Cleveland-Cliffs Inc. от юли, която беше отхвърлена. US Steel планира да запази седалището си в Питсбърг след приключване на продажбата, но ще бъде дъщерно дружество на базираната в Токио Nippon Steel.



"Придобиването на US Steel от чуждестранна компания е погрешно за работниците и погрешно за Пенсилвания", заяви сенатор Джон Фетерман, демократ от Пенсилвания. "Ще направя всичко възможно, за да го блокирам." Той нарече продажбата на компанията на чуждестранен купувач "абсолютно възмутителна" и добави: "Стоманата винаги е свързана със сигурността".



Сенатор Джей Ди Ванс, републиканец от съседно Охайо, се съгласи и заяви, че ще направи всичко възможно, за да предотврати поглъщането. "Днес важна част от американската отбранителна индустриална база беше продадена на търг на чужденци за пари в брой", каза той. "Предупредих за този резултат още преди месеци и ще се противопоставям на него през следващите месеци."



Основана от Андрю Карнеги, Джей Пи Морган и Чарлз Шваб през 1901 г., тогава US Steel осигуряваше около две трети от производството на метал в САЩ. По време на Втората световна война тя има повече от 340 000 служители, като играе ключова роля за доминиращото положение на Америка в отбранителното производство.



Сега компанията се нарежда едва на 3-то място сред американските производители на стомана, след Nucor и Cleveland-Cliffs, и има около 22 000 служители. Тя е задмината от чуждестранните си конкуренти, включително China Baowu Group, която има около девет пъти по-голямо производство от US Steel. Дори когато се обедини с US Steel, Nippon Steel ще има производство от по-малко от 90 млн. метрични тона годишно, в сравнение със 132 млн. метрични тона на China Baowu.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!