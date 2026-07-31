Ясен Петров: Ще давам всичко от себе си, за да направя един добър Спартак

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Ясен Петров е новият старши треньор на Спартак 1918 Варна. Той бе представен официално днес от спортния директор на клуба Енгибар Енгибаров и от председателя на Управителния съвет Алекс Илиев. Петров ще замести Гьоко Хаджиевски, с когото Спартак 1918 Варна се раздели по желание на наставника, пише БТА.

„Първо искам да му кажа добре дошъл на Ясен Петров от името на ръководството на клуба. Всички знаете, Ясен е доказан специалист. Мисля, че не трябва голямо представяне, тъй като визитката му говори сама за себе си. Пожелавам му един успешен период и да запише името си в историята на клуба“, каза при представянето Енгибаров.

До решението за назначаването на Ясен Петров се е стигнало днес следобед, буквално един час преди пресконференцията според Енгибаров. От ръководството на клуба посочиха, че са разговаряли и с други специалисти, но са преценили, че на този етап, тъй като на отбора предстои мач в понеделник, трябва да се реагира бързо.

„Естествено, имахме и вариант да изчакаме, но преценихме, че господин Петров е запознат с повечето от футболистите, добре познава отбора, качествата на самите футболисти“, допълни Енгибаров.

Договорът на специалиста е за две плюс една година.

Ясен Петров каза, че обстановката му е позната и това не е първото му пребиваване във Варна. Той благодари за поканата да води Спартак 1918 Варна.

„Знам, че не е лесен пътят, но задачата ми и на екипа, с който ще работя, е да продължим линията, която в този момент върви в отбора на Спартак и желанието този отбор да се развива с потенциала, който притежават наличните футболисти в момента“, каза новият треньор.

Специалистът каза, че предстои много работа, но 24/7 ще дава всичко от себе си, за да направят един наистина добър отбор. Според него в момента в отбора има голяма конкуренция и има равнопоставеност на много постове и това е предпоставка всеки един футболист да дава максимума от себе си.

В отговор на въпрос за първите два мача на отбора в първенството - срещу ЦСКА 1948, завършил 2:2, и успехът с 3:0 в градското дерби срещу Черно море, Ясен Петров посочи, че е видял дух и в двата мача. „Ценна победа в градското дерби, което дава допълнителен импулс. Един голям поклон пред това, което е свършил Гьоко Хаджиевски. Един човек, който заслужава изключително много уважение“, каза още наставникът.

Запитан каква цел си е поставил лично той начело на Спартак 1918 Варна, Петров заяви – „Да изградим един наистина стабилен отбор, който да не се притеснява за мястото си в Първа лига, и да можем да надграждаме, естествено.

В треньорския щаб на Ясен Петров влизат помощник-треньорите Ивелин Петков и Михаил Цоков, кондиционният треньор Ивайло Петров и треньорът на вратарите Георги Георгиев.

По време на пресконференцията Алекс Илиев съобщи, че трансферът на нападателя Георг Стояновски в Катар ще стане факт след като играчът премине медицинските прегледи.

Редактор "Екип на Петел",

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